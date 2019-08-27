مواطن سعودي ابتكر نظاماً يشحن السيارات الكهربائية ذاتياً!

الخليج ٣٦٥ نت – استطاع المخترع السعودي “مطلق العتيبي” أن يحصل على براءة اختراع دولية من ألمانيا وتم قيده في المكتب الدولي (PCT)، بشأن اختراعه نظاماً للشحن الذاتي للسيارات الكهربائية، والذي يوفر على شركات الكهرباء بناء محطات الشحن الكهربائية التي تكلف مئات الملايين من الريالات.

ومن أبرز مميزات الاختراع مايلي:

إلغاء دور محطات الشحن الكهربائية.

القضاء على الانتظار لساعات طويلة لغرض الشحن.

توفير الأموال بعدم دفع أي مبالغ مالية مقابل الشحن.

الإسهام في رفع كفاءة السيارات وأدائها.

تحقيق المزيد من جوانب الأمن والسلامة.

خفض قيمة السيارات الكهربائية بحدود 40%.

وأشار العتيبي أنه أنجز عدداً من الاختراعات، منها دعامات لحماية السيارات من الإنقلاب على الطرق البرية السريعة؛ للتقليل من خسائر الحوادث البشرية والمادية، وصرّح أن لديه خطط قادمة تشمل تشغيل القطارات على الطاقة النظيفة، والاستغناء عن الطاقة الكهربائية التقليدية، وإنتاج الكهرباء عبر توربينات لطاقة الرياح بإضافات غير مسبوقة.