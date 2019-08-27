“بالفيديو” هوندا ابتكرت وسادة هوائية جديدة تحمي رأس الراكب بالكامل

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت هوندا أنها تعمل على تطوير وسائد هوائية جديدة مصممة لحماية الركاب بشكل أفضل في حالة حدوث تصادم أمامي وخاصة في حالات التصادم الأمامي الجانبي، ويتم العمل على تطويرها واختبارها من قبل مهندسي قسم التطوير والبحث بهوندا أمريكا، بالشراكة مع Autoliv، على أن تصل إلى منتجات هوندا الجديدة بالولايات المتحدة في العام المقبل.

ومن جانبه قال جيم كيلر، رئيس قسم التطوير والبحث بهوندا أمريكا: “تمثل الوسائد الهوائية الجديدة الجهود المستمرة لهوندا لتعزيز السلامة في مجموعة متنوعة من سيناريوهات التصادم، كما أنها تعكس التفكير الابتكاري لمهندسينا للحد من الإصابات والوفيات في هذه الحوادث، ويعلم مهندسونا أن عملهم على هذا النوع من تقنيات الأمان المتطورة سيكون له آثار بعيدة المدى على حياة الناس لسنوات عديدة قادمة”.

والجدير بالذكر أن الوسائد الهوائية الجديدة ستساعد على تقليل القوى المؤثرة على رأس الراكب، وستوفر حماية أفضل للرأس، مما يقلل من فرصة حدوث إصابات خطيرة للرأس والرقبة بسبب دورانها الشديد أو انزلاقها من الوسائد الهوائية العادية.

Advertisements

وتتمير الوسائد الهوائية الجديدة عن التقليدية بانها تتكون من ثلاثة أجزاء قابلة للنفخ (واحدة مركزية واثنتان جانبيتان)، بالإضافة إلى ما تطلق عليه الشركة “اللوحة الشراعية” والتي تمتد بين الجزئين الجانبيان، ويعمل هذا الجزء على التقاط رأس الراكب وإبطاء حركته، في حين تعمل الأجزاء الجانبية على إحاطة الرأس وتهدئة سرعته.