رولز رويس تعمل تطوير فئة خاصة تحمل اسم كولينان Black Badge

تعد شركة رولز رويس كولينان بالفعل من أفخم السيارات على الطرقات، ولكن ماذا عن سيارة أكثر فخامة من رولز رويس؟

تعمل شركة رولز رويس البريطانية تعمل على تطوير فئة Black Badge من سيارتها المرتفعة، وبغض النظر ما إذا كنت ستقود رولز رويس كولينان أو رايث أو جوست من فئة Black Badge فسوف تحصل سيارتك على شعار رولز رويس الأسود، وتطعيمات الكروم السوداء، وعلى جنوط من الكربون فايبر وألومينيوم مطعم بالكربون فايبر في داخلية السيارة وإضافات أخرى من هذا النوع.

ومن المتوقع أيضًا أن تحصل كولينان Black Badge على قوة أكبر من محركها 6.75 لتر ثنائي التيربو V12 بـ40 حصاناً إضافية مثل شقيقتها جوست Black Badge، أو قد لا تحصل عليها.



معلومات وحقائق متنوعة عن سيارة رولز رويس موتورز

رولز رويس "Rolls-Royce"، هي واحدة من أكثر السيارات رفاهية وأغلاها ثمناً وأقربها لأبناء الطبقة الأرسطقراطية التي اهتمت بهذه النوعية من السيارات الإنجليزية الفخمة منذ أيامها الأولى، حيث كانت هذه السيارة منذ عام 1946م تجمع يدوياً في موقعها التاريخي في كرو شمال إنجلترا.

في عام 1931 م اتحدت رولز رويس مع بنتلي، وقبل أن يسدل القرن الماضي ستاره انتقلت إلى ملكية الشركة إلى بي إم دبليو الألمانية غير أن ذلك لم يفقد هذه الماركة صبغتها الإنجليزية التي ظلت محتفظة بها. ومع بداية عام 2003 امتلكت بي ام دبليو شركة رولز رويس حتي صار اسمها بي ام دبليو رولز رويس من فولكس فاجن. وكانت أول بصمة لها فانتوم واشتهرت رولز رويس وانتشرت بشكل ملفت للنظر في العالم العربي، فكثير منها صنعت وأنتجت بمواصفات خاصة للملوك والروؤساء وكثير منها ذهب لصفوة المجتمع العربي. كما تمتلك شركة رولز رويس مصنع لصناعة المحركات التربينية وخصوصًا محركات الطائرات.

- رويلز رويس فانتوم

تم الكشف بشكل نهائي عن هذا المنتج عام 2003 بعد العديد من التجارب الهندسية التي استمرت نحو سنين من العمل الدؤوب ٬ فأفردت لها الشركة مصنعا خاصا في جنوب إنجلترا حيت توضع فيه اللمسات الأخيرة على السيارة بعد أن ابتاعت شركة BMW الألمانية ملكية شركة رولز رويس والتي أرادت أن تنتج أول ما تنتج سيارة فخمه تجمع بين الماضي وأصالته والحاضر ورفاهيته فالسيارة تعمل تحت أي ظروف حيث تمت تجربتها في جميع بقاع الأرض شرقا وغربا. وتنتج الشركة حاليا بمعدل خمس سيارات يوميا أي ما يقارب 15000 سيارة سنويا بمعدلات متفاوتة، فلا تخرج السيارة من مقرها بجنوب إنجلترا إلا وقد استوفت حقها من العمل الجاد ٬ حتى أبسط العيوب التي لا ترى؛ لا تمر عليهم مرور الكرام.

المواصفات الميكانيكية لرويلز رويس فانتوم

تدار السيارة بمحرك V12 ذي سعة الــ 6.75 لترا ويتميز المحرك بالقدرة الهائلة والتي قد تصل إلى 453 حصانا والعزم الفائق مع الاقتصاد في استهلاك الوقود. تبلغ السرعة القصوى للسياره 260كم/س وزمن تسارع يصل إلى 100 كم/ س في مدة 6.1 ث. و تمتاز السيارة بنظام الضخ البنزيني المباشر ما يمكن زيادة القوة والعزم مع استهلاك استخدام الوقود إذ أنه يستغني عن فراشة تعديل غزارة الهواء بصمام يفتح ويغلق أوتوماتيكيا من 0.2 مل والمحرك متوقف إلى 9.8 والمحرك يعمل طالبا أقصى ضغط ٬ وموزعا أثناء ذلك غزارة الهواء على حسب معدل دوران الأسطوانه RPM. يبلغ استهلاك السيارة خارج المدينة وعلى الطرق السريعة من الوقود معدلا يصل إلى 11 لترا لكل مائة كم تقريبا على عكس استهلاك السيارات العادية التي تستهلك تقريبا لترا واحدا لكل 8 كيلو مترا تقريبا بنسب تتفاوت من سيارة لأخرى. فمع هذا العزم الهائل نجد أن سيارة فانتوم تتفوق في القدرة وفي الاستهلاك المثالي للوقود.

مواصفات الهيكل الخارجي لرويلز رويس فانتوم

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تتميز فانتوم بالتصميم الكلاسيكي ذي النزعة الإنجليزية بالإضافة إلى الابتكارات الهندسية الهائلة التي أضافتها إليها شركة BMW ٬ فنجد أن السيارة تتميز بغطاء خلفي طويل وقاعدة عجلات طويلة وغطاء أمامي قصير. أما العجلات فتتمير بأنها من الألومنيوم بقطر يصل إلى 21 بوصة، كما أنها مزودة بتقنية السير بلا هواء لمسافة تصل إلى 160 كم ٬ وفي الأمام توجد كشافات مصنوعة من الزينون مع كاشف رؤية خلال الضباب يتميز بشكله الدائري ويوجد بمحاذاته مقدمة السيارة المصنوعة من شرائح ألومنيوم يعلوها شعار رولز رويس الشهير على شكل ملاك له جناحان نحت خصيصا للشركة ومزود بتقنية عالية إذ أنه ديناميكي؛ حيث يمكن إخفاؤه أو إظهاره، كما أنه مزود بتقنية أمان فيدخل مكمنه لحظة الاصطدام مباشرة ; كما أن السيارة تتوفر بدرجات لونية مختلفة حسب الطلب وتقدر بحوالي 24000 تدرج لوني مختلف.

- رولز رويس رايث

رولز رويس رايث هي أقوى سيارات رولز رويس وأكثرها تطوراً على الإطلاق، وقد تمّ كشف النقاب هذا الطراز الجديد كلياً في معرض جينيف الدولي عام 2013 بمواصفات حديثة وجريئة تضفي قوة التصميم الرياضي إلى ما تُعرف به رولز رويس من فخامة تشبه رايث سيارات السباق العالمية بتصميمها الخارجي مع السقف المنحدر الذي يوحي الأناقة والقوة، بينما تؤكد الخطوط الديناميكية الهوائية على المظهر الرياضي وهو ما تبرزه أكثر تلك الجوانب العريضة، وخاصة مع الطلاء ذي اللونين التي تزيد التصميم وضوحاً وتترك للمشترين حرية تشكيل سياراتهم وفق ذوقهم. وتبقى رايث سيارة رولز رويس بكل تأكيد، حيث حافظت على نفس الأبعاد مع المؤخرة الطويلة واللمسات العريقة المتوارثة في سيارات رولز رويس كالأبواب التي تفتح إلى الخلف والشبك الأمامي الشبيه بواجهات المباني الرومانية القديمة. ولكنها تحمل هويتها الخاصة التي تميزها عن باقي الطرازات من القرن الماضي، والتي تظهر من خلال المؤخرة العريضة و غطاء المحرك الأطول والزجاج الجانبي المنحدر. تحمل المقصورة كل مواصفات الفخامة والأناقة المعهودة في سيارات رولز رويس كالجلد الفاخر والمصنوعات اليدوية والقشرة الخشبية المصقولة ولأرضيات الصوفية، كما تحتوي الأبواب على المظلات المستخدمة في كل طرازات رولز رويس ويمكنك اختيار قماش من نوع خاص لتغطية السقف لتصنع أجواء شبيهة بالسماء المتلألئة ليلاً، وهي ميزة أخرى توفرها طرازات رولز رويس. إلا أنّ هذه السيارة صُنعت من أجل القيادة ،كما توحي مؤشرات العدادات البرتقالية وأجهزة التحكّم الحديثة بما تتمتع به رايث من رشاقة وقوّة كبيرة، حيث تتمتع رايث بأقوى الأنظمة الحركية في طرازات رولز رويس وأكثرها تطوراً. وتتمتع رايث بميزة تُستخدم للمرة الأولى في سيارات رولز رويس، وهي ناقل التروس الذي تسانده الأقمار الاصطناعية والذي يستخدم نظام الملاحة ليمشّط الطريق أمام المركبة ثمّ يختار الترس الأفضل أوتوماتيكيًا.

ويحتوي الكونسول على أداة تحكّم دائرية مع لوحة تعمل باللمس، لتستطيع استخدام الشبكة العنكبوتية وإجراء الاتصالات الهاتفية والنظام الملاحي بحركة بسيطة من أصبعك. كما تضم المقصورة بالطبع نظاماً صوتياً مطوراً مع 18 سماعة يحتوي على مقابس USB ووصلات لأجهزة الآيبود

الأثاث الداخلي لرولز رويس رايث

أما السيارة فتتميز من الداخل بالاتساع الشديد ٬ فقد اتسعت المسافة بين المقعد الخلفي والأمامي حتى يتمكن الراكبين من الاستمتاع بقيادة رائعة لسيارة فاخرة ٬حيث زودت السيارة بمقاعد خلفية عريضة مصنوعة من الجلد الطبيعي يدويا والأبواب مغلفة بأنواع من الخشب تنقسم إلى ستة أنواع يختار منها العميل ما يريد وتتميز بالفخامة.

ويتوفر في السيارة مقود إلكتروني مغلف بالجلد والخشب ٬ ومزود بتقنية التحكم في شدة الصوت الناتج عن 15 مكبر صوت تعتمد على نظام لوجيك 7 ٬ وبالإضافة إلى ساعة رولز رويس تتوسط أعلى التابلوه ٬ ونظام تكييف إلكتروني ومكابس الأبواب من الكروم٬ أما السقف فهو مبطن بالقماش الفاخر وأزرار إلكترونية مزودة بنظام الكبس والعديد من الكماليات كثلاجة لحفظ المشروبات وشاشتان مثبتتان على ظهري مسندي الرأس الامامية تعملان من خلال الدي في دي ٬ ونظام ملاحي لتحديدالأماكن عن طريق الأقمار الصناعية.

- عائلة فانتوم

سيارة فانتوم الفخمة الفارهة.

سيارة فانتوم ذات قاعدة الإطارات المتسعة.

سيارة كوبيه.

سيارة كوبيه مفتوحة السقف.