لكزس GS يبدأ إيقافها تدريجياً في الولايات المتحدة

الخليج ٣٦٥ نت – بعد فترة قصيرة من قرار فورد بإيقاف إنتاج معظم سيارات الركاب في تشكيلتها، ظهر تقرير جديد يفيد بأن لكزس تخطط لوقف إنتاج سيارات السيدان الفاخرة IS وGS، وبعد أكثر من عام من التقرير أكد متحدث باسم الشركة أن GS 300 لن يتم إنتاجها لعام 2020، في حين ستبقى طرز GS الأخرى متاحة، لكن المستقبل لا يبدو مشرقاً لهم.

يذكر أن GS 300 يبدأ سعرها من 46,860$ (175,700 ريال)، وهو الطراز الأقل تكلفة في تشكيلة السيدان الفاخرة، وبعد إيقاف إنتاجه، لن يتوفر سوى طرازان من GS، وهما GS 350 بسعر 50,915$ (190,900 ريال) والطراز المخصص للسباق GS F بسعر يبدأ من 84,350$ (278,800 ريال).

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ويعد إيقاف إنتاج GS 300 مبرراً نظراً لأرقام مبيعاتها المتردية، حيث يقول المتحدث باسم لكزس أنها مثلت نسبة مئوية صغيرة من مبيعات GS لعام 2018، والمبيعات المنخفضة تجعل التجار لا يقومون بتخزين الطراز، ما يجعل من الصعب العثور عليه، ففي الشهر الماضي، شحنت لكزس 305 سيارة GS، مقارنة بأكثر من 4,900 سيارة سيدان ES، ما يجعلها أسوأ سيارات الشركة مبيعاً بعد LC كوبيه.

وتستمد GS 300 قوتها من محرك بنزين رباعي الأسطوانات 2.0 لتر مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات يرسل قوة 241 حصان وعزم دوران يبلغ 350 نيوتن متر إلى العجلات الخلفية، أما طراز GS 350 الأكثر قوة، فيحصل عليها من محرك V6 سعة 3.5 لتر يولد قوة 311 حصان، وفي الختام، سيتسبب إيقاف إنتاج GS 300 في جعل الإصدار الأساسي لـ GS لعام 2020 هو GS 350.