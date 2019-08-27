كيف يتم اختبار سلامة السيارات وصلابتها أثناء الاصطدامات

الخليج ٣٦٥ نت – معهد التأمين لسلامة الطرق السريعة هو منظمة أمريكية غير ربحية متخصصة في اختبارات التصادم بهدف المساعدة في منعها وتخفيف الأضرار الناتجة عنها.

ويقوم المعهد باختبار السيارات المشهورة في الأسواق وإزالة كل السوائل منها في المعمل واستبدال الغاز بمواد غير قابلة للاشتعال، وتوجد أربعة خطوات رئيسية في اختبار كل سيارة:

1- تأثير التصادم على الدمية

يقوم خبراء المعهد بتركب مستشعرات على الدمية لقياس الصدمات الواقعة على الجسد أثناء اختبارات التصادم، ويركز المعهد بشكل خاص على صدمات الأعضاء الحيوية في الجسد مثل الرأس والقلب والرئة، مع وضع طلاء خاص على الوجه والأيادي والأرجل لرؤية ما إذا كانت الدمية احتكت بأي سطوح صلبة وقت التصادم.

2- مساحة النجاة

المقصود بمساحة النجاة هي مقصورة الركاب في السيارة، وكلما قلت درجة انسحاق هذه المقصورة وقت الاصطدام، كلما ازدادت فرص نجاة السائق والركاب.

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3- الوسائد الهوائية وأحزمة المقاعد

يقوم خبراء المعهد بدراسة الفيديوهات لقياس سرعة تفعيل الوسائد الهوائية وقدرة أحزمة المقاعد على تثبيت الدمية وقت الاصطدام.

4- التحليل النهائي وإعطاء التقييم

الخطوة الأخيرة هي قيام الخبراء بدراسة دور هذه العوامل ضمن ستة اختبارات تصادم مختلفة، منهم ثلاث اختبارات تصادم أمامية، وهي الاختبارات الأكثر خطورة على حياة السائق والراكب الأمامي، مع اختبار التصادم الجانبي، والذي يحاكي فيه المعهد اصطدام سيارة بيك أو SUV بجانب السيارة، ثم اختبار قوة السقف الضرورية في حالة انقلاب السيارة، وأخيراً اختبار التصادم الخلفي.

بعد كل هذا يعطي المعهد تقييم نهائي ويعلن عن جوائز “اختيار السلامة الأعلى” و”اختيار السلامة الأعلى بلس” للسيارات التي حققت أفضل النتائج كل عام.