"نيسان موتور إيجيبت" تحقق أعلى مبيعات خلال "يوليو" الماضي

كتب: باسل الحلواني

حققت شركة نيسان موتور ايجيبت، أعلى مبيعات لها منذ بداية العام، خلال شهر يوليوالماضي، حيث نجحت في بيع 2247 سيارة خلال "يوليو".

وأجرت الشركة العديد من الدراسات للوصول لكافة المتغيرات التي تطرأ على السوق المصرية للسيارات، وتعتمد الشركة على المعلومات التي تحصل عليها من خلال أراء العملاء في مصر والفهم التام لكافة احتياجاتهم،

للوصول لأعلى معدلات رضاء العملاء عن كل الخدمات والعروض التي تقدمها نيسان لعملائها في مصر.

وتربعت السيارة السيدان العائلية، نيسان صني، على قمة مبيعات فئتها منذ بداية 2019 وحتى نهاية شهر يوليو، حيث استحوذت على أكثر من 37% من مبيعات السيارات السيدان في فئتها

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حتي نهاية شهر يونيو حسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".

جدير بالذكر أن مبيعات نيسان صني بلغت أكثر من 55.000 وحدة منذ بداية إنتاج الشكل الجديد في عام 2015 حتى الآن.

وتتبع نيسان موتور إيجيبت خطة استثمارات طويلة الأمد في مصر، حيث تهدف الشركة إلى تطوير صناعة السيارات المجمعة محلياً، والعمل على زيادة إنتاجية تلك الفئة من السيارات التي حققت نجاحاً ملحوظاً في السوق المصري خلال السنوات الماضية.