اتفاقية تعاون بين "ريفولتا إيجيبت" و"ڤاليو" لدعم التوسع في التحول للسيارات الصديقة للبيئة

كتب: باسل الحلواني

وقعت شركة ريفولتا إيجيبت، اتفاقية شراكة جديدة مع شركة ڤاليو لخدمات البيع بالتقسيط التابعة للمجموعة المالية هيرميس فاينانس، لتوفير خطط دفع وشراء مختلفة لكروت شحن السيارات الكهربائية للجمهور المصري ومالكي السيارات الكهربائية، في ظل رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة والطاقة البديلة.

قال عز الدين إبراهيم، عضو مجلس إدارة ورئيس تطويرالأعمال في ريفولتا مصر: "إن السيارات الكهربائية تعد مستقبل صناعة السيارات في العالم أجمع، وتوفير كروت وكابلات وإكسسوارات شحن السيارات الكهربائية أصبح خطوة هامة، وهذه الاتفاقية بمثابة

مؤشر على حرصنا على قيادة السوق المصرية نحو مستقبل أفضل من خلال تسهيل عمليات شحن السيارات للجميع".

وأضاف "إبراهيم":" شراكتنا مع ڤاليو تعتمد على خبرتهم المتميزة في توفير التمويل المرن وبرامج الدفع بالتقسيط للمستهلك المصري، حيث نعطي أول 100 عميل يقومون بالتقسيط من خلال ڤاليو فرصة الشحن المجاني لسياراتهم الكهربائية حتى نهاية عام 2019".

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أكد محمد الفقي، رئيس قطاع الأعمال بشركة ڤاليو لخدمات البيع بالتقسيط، أن

الاتفاقية تأتي في ضوء الالتزام بتنويع باقة المنتجات التي تقدمها "فاليو" لعملائه،ا مما يسهم في تعزيز مكانتها داخل السوق المصرية كأول شركة من نوعها تقوم باختراق قطاعات جديدة لها مستقبل بالسوق المصري، مضيفاً:"شراكتنا اليوم مع ريفولتا إيجيبت توفر فرصة شراء كروت الشحن وإكسسوارات وكابلات شحن السيارات الكهربائية بالتقسيط على فترة من 3 إلى 36 شهر مما يساهم في تسهيل اقتناء وقيادة السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة كبديل للسيارات التقليدية".

وتأتي هذه الشراكة في أعقاب شراكات ناجحة موقعة بين ريفولتا إيجيبت وشل وشنايدر إلكتريك وABB؛ حيث تمتلك ريفولتا إيجيبت حتى الآن أكثر من 130 نقطة شحن منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.