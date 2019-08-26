ظهور مواصفات محرك فورد F-150 الجيل القادم 2021

الخليج ٣٦٥ نت – تسربت معلومات جديدة هامة عن الجيل القادم من فورد F-150 والمتوقع طرحها في 2021.. وبينما تعمل فورد على نسخة كهربائية بالكامل للسيارة، النسخة التقليدية ستتخلى عن محرك V8 سعة 5.0 لتر لصالح محرك أصغر سعة 4.8 لتر جديد كلياً، متصل بجير أوتوماتيكي بعشر سرعات.
وبينما تصل قوة المحرك الحالي لـ 395 حصان مع عزم دوران 542 نيوتن.متر، من المتوقع أن المحرك الجديد سيضخ 420 حصان مع 569 نيوتن.متر لعزم الدوران، وهي زيادة 25 حصان و27 نيوتن.متر مع تحسن كفاءة استهلاك الوقود في ذات الوقت إلى 15 لتر لكل 100 كيلومتر بالمتوسط.
ولكن حتى قدوم الجيل القادم من البيك اب، ستستمر فورد في تحديث F-150 الحالية مع استعدادها لطرح نسخة “الزلزال”، أو تريمور الجديدة، والموضوعة في المنتصف بين نسخة FX4 للطرق الوعرة ونسخة رابتور الأعلى أداء للموديل.
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