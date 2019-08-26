كريم حبيب يغادر منصبه كرئيس تصميم انفينيتي وتعيين بديل له

الخليج ٣٦٥ نت – عقب مغادرة رئيس تصميم انفينيتي الحالي كريم حبيب لمنصبه، أعلنت الشركة عن اختيار تايسوكي ناكامورا ليحل محله، وهو المصمم المسؤول عن سيارات QX انسبيريشن وPrototype 10 الاختبارية التي لفتت أنظار الكثيرين.

تايسوكي ناكامورا

ويُذكر أن كريم حبيب اللبناني الأصل انصم لانفينيتي في يوليو 2017 عقب مغادرته بي ام دبليو، وقد أعلن عن تركه للشركة “للتطلع لفرص أخرى”، ويُذكر أن انفينيتي تركز حالياً على تغيير استراتيجيتها مع خروجها من السوق الأوروبي مؤخراً وعودة مقراتها الرئيسية إلى اليابان من هونج كونج، مع استعداد الشركة لإطلاق لغة تصميم جديدة مبنية على عدد من السيارات الهجينة والكهربائية القادمة.

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كريم حبيب

وفي مايو، ترك رئيس انفينيتي كريسشان ميونير منصبه ليصبح رئيس علامة جيب.. وبالعودة لناكامورا، فقد انضم لنيسان في 1993 ليترقى في المناصب على مدار الأعوام ويكون مسؤولاً عن تصميم السيارات الكهربائية الاختبارية لعلامة انفينيتي الفاخرة مع مشاركته في تصميم بعض سيارات نيسان مثل سنترا وقاشقاي والمزيد.