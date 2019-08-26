إليك أفضل السيارات في جودة وراحة المقاعد

الخليج ٣٦٥ نت – أشارت دراسة جديد من مركز J.D. Power البحثي أن جودة مقاعد السيارات تستمر في التحسن مع ازدياد طلبات المستهلكين للمزيد من الراحة والتحكم في مقاعدهم واستجابة صانعات السيارات لهم.

المركز سجل 6.3 مشكلة متعلقة بالمقاعد لكل 100 سيارة بالمتوسط في آخر إحصائية له، وهي أقل نسبة للمشاكل في تاريخ دراسات المركز ما يدل على تحسن حقيقي على مدار الأعوام الماضية.. ويُذكر أن هذه الدراسة مبنية على ردود 75,000 مشتري ومؤجر لموديلات 2019 جديدة، وإليكم تفاصيل الحائزين على أعلى المراكز في الدراسة.

فئة السيارات الفاخرة: بورش 918 ، مرسيدس بنز CLS، بورش 911

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فئة السيارات المدمجة: هيونداي النترا، تويوتا كورولا، فولكس فاجن جولف

فئة السيارات المتوسطة والكبيرة: نيسان ماكسيما، شيفروليه ماليبو، تويوتا افالون