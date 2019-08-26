“بالصور” رولزرويس لديها عشرة ألوان تحمل اسم هذا الرجل

الخليج ٣٦٥ نت – شراء سيارة رولزرويس هي عادة الآن لمعظم الأثرياء المهتمين بالسيارات… إغراء ضم رولزرويس لمجموعتهم النادرة يصعب مقاومته بفضل الرقي العالمي المعروف لموديلات الشركة البريطانية وحصرية سياراتها وإمكانية تخصيصها حسب رغبة كل عميل بشكل عميق، لدرجة إمكانية اختيار لون خاص وتسميته باسم العميل نفسه. مجمع السيارات الثري مايكل فوكس قرر شراء 12 سيارة تتضمن 10 ألوان مختلفة خاصة كلها تحمل اسمه الشخصي، آخرهم كولينان بلون “فوكس البرتقالي”. وقد كشف رئيس رولزرويس نفسه تورستين ميولر عن السيارة البرتقالية الخاصة في تجمع The Quail الحصري، مصرحاً: “مايكل فوكس هو راعي حقيقي لفن صناعة سيارات رولزرويس الخاصة.. حيث استمر في جلب ألوان خاصة نادرة لنا على مدار 10 أعوام مع نجاح فريقنا على الدوام في الاستجابة لجميع طلباته، ونتوقع مشاركة مجموعته الرائعة لسيارات رولزرويس في مهرجانات بيبل بيتش لقرن قادم”.

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