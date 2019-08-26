نصائح الخبراء الألمان للعناية بمقاعد السيارة الجلد

الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر المقاعد الجلدية من عوامل الجذب في السيارات، حيث تعمل هذه المقاعد على إظهار جمال ورونق السيارة، لذا أوصت مجلة السيارات الألمانية “أوتو تسايتونج” بضرورة العناية بالمقاعد الجلدية في السيارة وتنظيفها بشكل دوري كي تظل محتفظة برونقها وجاذبيتها.

ونصحت المجلة الألمانية قائدي السيارات بأهمية تنظيف المقاعد الجلدية والعناية به مرة كل عام خلال الثلاث سنوات الأولى من شراء السيارة الجديدة، على أن يتضاعف عدد مرات تنظيف المقاعد الجلدية مع مرور السنوات، حيث أن المقاعد الأقدم تحتاج عناية خاصة.



وأضافت “أوتو تسايتونج”: “قد يزيد هذا المعدل مع الفرش الجلدي فاتح اللون؛ نظرا لأنه أكثر عرضة للاتساخ، لذا يوصى بأن تتم العناية به كل 3 أشهر، خاصة مقعد قائد السيارة”، ونستعرض فيما يلي الطريقة الصحيحة للعناية بالسيارة، وهي كما يلي.

أولا المقاعد الجلدية العادية:



1- يتم استخدام المكنسة الكهربائية في البداية لإزالة الاتساخات والأتربة، مع اتخاذ الحذر من خدش جلد المقاعد، بعد ذلك يتم تنظيف الجلد بواسطة قطعة إسفنجية ومادة تنظيف معتدلة، مع مراعاة أن يتم المسح بالقطعة الإسفنجية في اتجاه واحد.

2- يجب مسح جلد المقاعد مرة أخرى بقطعة قماشية مبللة بعد استخدام منظف الجلود.

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3- المقاعد الجلدية الأقدم التي تزيد عن ثلاث أعوام يجب العناية بها بصورة أكبر، حيث ينبغي معالجتها بمادة مرطبة بعد تنظيفها مرتين في العام لمنع تصلب الجلد وتشققه وتلفه.

4- حذر الخبراء الألمان من استخدام المنظفات المنزلية حتى ولو كانت مخففة في تنظيف المقاعد الجلدية، حيث أنها قد تؤدي في النهاية لتشقق الجلد وتلفه.

ثانياً المقاعد الجلدية لسيارات الكابريو:

نظراً لتأثر مقاعد السيارات الكشف بأشعة الشمس المباشرة (الأشعة فوق البنفسجية) فإنه يجب استخدام مواد العناية المزودة بواقيات ضد الشمس، كما نصح الخبراء باختبار مادة التنظيف الخاصة بالمقاعد على قطعة جلدية لمعرفة عدم أضراره بالجلد وعدم تسببها في تغير لونه.

وطالب الخبراء الألمان من مالكي السيارات بضرورة اتباع تعليمات الشركة المنتجة بدقة واستخدام منتجات العناية بالمقادير المحددة، بعدها يتم تلميع المقعد الجلدي بقطعة قماش ناعمة من الألياف الدقيقة حتى تتم إزالة الكميات الزائدة من منتج العناية.