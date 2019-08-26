وزارة التجارة: السيارة لا تخرج من الضمان عند إصلاحها خارج الوكالة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن عدم خروج السيارات من الضمان في حال إجراء مالكي السيارات صيانة بعض أجزاء السيارة المختلفة في مراكز الصيانة خارج الوكالة.

جاء تأكيد وزارة التجارة بعد أن كثرت الشكاوى من المواطنين ضد وكالات السيارات، وذلك لخروج سياراتهم من مظلة الضمان على أثر صيانتها في المراكز الصيانة الخارجية.

وقالت الوزارة أن السيارات لا تخرج من الضمان في حال تم عمل الصيانة اللازمة لها في المراكز التي يمكنها العمل على نقاط الصيانة الرئيسية التي تطلبها الشركة الصانعة حسب دليل أو كتيب المالك.



وأوضحت الوزارة أنه وفقاً لحقوق المستهلك لديها، فإنه عند إجراء الصيانة الدورية للسيارة يمكن للعملاء الاختيار بين الوكيل أو مراكز إجراء الصيانة المستقلة، وذلك وفقا لكتيب المالك، ولا يؤثر ذلك في استمرار الضمان.



كما أوضحت التجارة أنه في حال كانت الصيانة لا يجريها سوى الوكيل فعليه البدء بإجراء الصيانة خلال مدة لا تزيد على (7) أيام من تاريخ تقديم الطلب.