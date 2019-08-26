ظهور تفاصيل كورفيت Z06 القادمة بقوة 800 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – على الرغم من مرور أكثر من شهر على إطلاق كورفيت C8 ستينجراي، إلا أن شيفروليه لا تزال تتمتع بشعبية كبيرة بعد إطلاقها أول نسخة بمحرك وسطي من سيارتها الرياضية الشهيرة، والتي تأتي بقوة 495 حصان مع تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال أقل من 3 ثوان، ولكن يبدو أن كورفيت Z06 القادمة ستتغلب على ذلك.

حسب أحدث التقارير، تنوي شيفروليه إطلاق كورفيت Z06 خلال عامين بمحرك فائق القوة خلف المقاعد الخلفية من نوع V8 مزدوج التيربو يستند على محرك كاديلاك CT6-V Blackwing ولكن باسم مختلف.

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يأتي محرك Blackwing الحالي بقوة 550 حصان، ولكن حسب المعلومات المتوفرة، فسوف تأتي كورفيت Z06 بمحرك تبلغ قوته القصوى 800 حصان وبعزم 949 نيوتن.متر، وهو ما يتفوق للغاية على كورفيت Z06 الحالية التي تبلغ قوتها 650 حصان مع عزم 881 نيوتن.متر فقط.

في حالة صحة هذه المعلومات، فسوف تكون Z06 الجديدة هي أقوى كورفيت في تاريخ إنتاج السوبركار الأمريكية، ولكن تظل هذه محض توقعات، حيث يتوقع أيضاً أن نجد مع هذا المحرك فائق القوة ناقل أوتوماتيكي مزدوج الكلتش 10 سرعات بدلاً من ناقل كورفيت C8 من نوع 7 سرعات DCT، كما قد يتم توفير خيار لناقل يدوي.