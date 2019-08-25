15 ألف جنيه تراجعًا في أسعار "فيات 500"

كشفت شركة "فيات - كرايسلر" مصر، عن تخفيضات على أسعار سيارتها الصغيرة الهاتشباك "فيات 500". وحصلت السيارة الكوبية الصغيرة على تخفيضات وصلت إلى 15.000 جنيه لتباع الفئة الأولى المزودة بمحرك سعة 1200 سي سي بسعر رسمي 250.000 جنيه بدلا من 265.000 جنيه، كما حصلت الفئة الثانية المزودة بمحرك سعة 1400 سي سي، على نفس قيمة التخفيض لتقدم بسعر رسمي 320.000 جنيه، بدلا من 335.000 جنيه. إلى 15.000 جنيه لتباع الفئة الأولى المزودة بمحرك سعة 1200 سي سي بسعر رسمي 250.000 جنيه بدلا من 265.000 جنيه، كما حصلت الفئة الثانية المزودة بمحرك سعة 1400 سي سي، على نفس قيمة التخفيض لتقدم بسعر رسمي 320.000 جنيه، بدلا من 335.000 جنيه.

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