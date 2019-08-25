هل تعرف ما هي قيمة علامة لامبورجيني حالياً؟

الخليج ٣٦٥ نت – عند طرح سيارات سوبركار باهظة السعر للبيع في الأسواق مثل لامبورجيني، يظل معدل إنتاج السيارات منخفض نسبياً، ولكن هذا تغير مؤخراً بعد أن طرحت الشركة طراز لامبورجيني اوروس الذي ساهم في مضاعفة مبيعات الشركة، حيث أن اوروس SUV تتفوق حالياً على مبيعات طرازي افينتادور وهوراكان مجتمعين.

حسب وكالة بلومبرج الإخبارية، ساهمت مبيعات اوروس بشكل بالغ على القيمة السوقية لشركة لامبورجيني، حيث أن قيمة العلامة الإيطالية حالياً أصبحت 11 مليار دولار (41.25 مليار ريال)، وهو ما قد يجعل مجموعة فولكس واجن المالكة لها تفكر طرح لامبورجيني للاكتتاب العام في أسواق المال بوقت قريب، رغم أن بورشه كانت في الوضع ذاته منذ بعض الوقت ولكن المجموعة الألمانية لم تعرضها في البورصة حتى الآن.

اتخذت فيات كرايسلر مسار مشابه منذ عدة أعوام عند طرح فيراري للاكتتاب العام في البورصة، وهو ما أدى لنتائج جيدة في الأغلب، وتتوقع بلومبرج أنه بعد إطلاق لامبورجيني لسوبركار افنتادور هايبرد بالعام المقبل، سترتفع معدلات أرباح الشركة فوق 30% من مبيعاتها.

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ضاعفت فيراري سعر أسهمها في البورصة منذ طرحها الأول وحتى الآن، بينما فقدت استون مارتن حوالي 70% من قيمة أسهمها حتى الآن، لذلك لا يوجد ضمان أنه حتى في حالة استمرار زيادة مبيعات لامبورجيني أن ينجح طرحها العام في البورصة، ولكن مع نية الصانعة الإيطالية طرح طرازات جديدة قريباً، سوف تستمر المبيعات بالارتفاع بشكل مؤكد، بينما ستعمل الشركة على محاولة وضع حد أقصى لمعدلات إنتاجها للحفاظ على عامل الحصرية والندرة في سياراتها.