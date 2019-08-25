تخفيضات تصل إلى 50 ألف جنيه على فئتين من "سيات أتيكا"

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة كيان إيجيبت، وكيل علامة سيات في مصر، عن تخفيضات على أسعار "أتيكا" الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات، تصل إلى 50 ألف جنيه.

وتتوافر سيات أتيكا في السوق المصرية بـ 4 فئات مختلفة التجهيزات، جميعها مزودة

DSG DRY

بمحرك 4 أسطوانات سعة 1.4 لتر، وبقوة 150 حصان، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك بتكنولوجيا

واستقرت أسعار الفئة الأولى من أتيكا عند 460.000 جنيه، كما استقرت أسعار

الفئة الثالثة دون تغيير عند 565.000 جنيه، أما الفئة الثانية من أتيكا فقد انخفضت أسعارها بمبلغ 50.000 جنيه وبذلك يصبح سعرها الرسمي الجديد 475.000 جنيه، بدلاً من 525.000 جنيه.

كما خفَّض الوكيل المحلي الفئة الرابعة الأعلى تجهيزًا بقيمة 24.000 جنيه، لتباع بسعر رسمي 550.000 جنيه بدلا من 574.000 جنيه.