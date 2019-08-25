“بالصور” تدشين حافلات مدرسية ذكية بشاشات وحساسات وGPS

الخليج ٣٦٥ نت – دشنت إدارات التعليم في كل من الشرقية وجدة والطائف الحافلات المدرسية الذكية، التي تتميز بالعديد من المزايا الأمنية العالية ووسائل السلامة، استعداداً للعام الدراسي الجديد، وذلك بحضور عدد من القيادات التعليمية وممثلين عن شركة تطوير النقل التعليمي.
وتشتمل الحافلات على أحدث وسائل السلامة المدرسية والتقنية الحديثة، كما تم تزويدها بشاشات، وكاميرا، وحساسات أمامية وخلفية، ونظام تتبع GPS.
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