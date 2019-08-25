بالصور – لمحة عن تصميم سيارة الفورمولا1 لموسم 2021

الخليج ٣٦٥ نت – Oprah Sagal – الفورمولا 1 تتجه نحو إصلاح شامل في العقد القادم من الزمن، فقد نشر الموقع الرسمي للفورمولا1 فيديو قصيراً يعرض فيه 50% من نموذج تصميم سيارة الفورمولا1 لموسم 2021.

السيارة تم إختبارها في نفق ساوبر(فريق ألفا روميو حالياً) الهوائي في سويسر بنجاح، بالطبع ليس التصميم النهائي لكنها تعطي صورة مبدئية عن شكل سيارة السباق لموسم 2021 . وتشمل التغييرات الملحوظة الجناح الأمامي الأقصر والمبسط، الجُنيحات التي تعلو الإطارات، مفهوم جديد للجناح الخلفي إذ يتبين انه أقصر ويتكون من طبقتين علوية وسفلية، عودة تأثير الأرضية للتحسين في التجاوزات وتتميز سيارة العصر الجديد بعيدة عن التعقيدات وأكثر بساطة من المواسم السابقة.

وللعلم لم يتم الإقرار بالقوانين الرياضية والتقنية بشكل كامل اذ سيتم التصويت عليها لاحقاً.







