عقوبة التحرك بالسيارة بسرعة وإصدار أصوات عالية من الإطارات

الخليج ٣٦٥ نت – حذرت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي في”سناب شات”، قائدي المركبات من التحرك بسرعة تؤدي لصدور أصوات عالية من الإطارات.

وقد أكدت أن ذلك يعد مخالفة تستوجب العقوبة، موضحة أن نظام المرور ينص على أن عقوبة التحرك بالمركبة بسرعة عالية بحيث تحدث الإطارات صوتاً عالياً؛ هي غرامة مالية تتراوح ما بين ١٥٠- ٣٠٠ ريال.

والجدير بالذكر أن الإدارة العامة للمرور بدأت في نوفمبر 2018، تطبيق التعديلات الجديدة على نظام المرور، والمتضمن الغرامات الواردة في جداول المخالفات، المنصوص عليها في المادة (٦٨) من النظام.