الارشيف / اخبار السيارات

عقوبة التحرك بالسيارة بسرعة وإصدار أصوات عالية من الإطارات

0 نشر
alamir salah eldin 0 تبليغ

Advertisements

الخليج ٣٦٥ نت – حذرت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي في”سناب شات”، قائدي المركبات من التحرك بسرعة تؤدي لصدور أصوات عالية من الإطارات.

وقد أكدت أن ذلك يعد مخالفة تستوجب العقوبة، موضحة أن نظام المرور ينص على أن عقوبة التحرك بالمركبة بسرعة عالية بحيث تحدث الإطارات صوتاً عالياً؛ هي غرامة مالية تتراوح ما بين ١٥٠- ٣٠٠ ريال.

والجدير بالذكر أن الإدارة العامة للمرور بدأت في نوفمبر 2018، تطبيق التعديلات الجديدة على نظام المرور، والمتضمن الغرامات الواردة في جداول المخالفات، المنصوص عليها في المادة (٦٨) من النظام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عقوبة التحرك بالسيارة بسرعة وإصدار أصوات عالية من الإطارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا