الخليج ٣٦٥ نت – وثق مقطع فيديو الأضرار كبيرة التي تعرضت لها مركبتان جراء دهسهم بواسطة معدة ثقيلة “شيول” أمس (الجمعة) بعدما فقد قائده السيطرة على عجلة القيادة، بينما كانتا متوقفتين على طريق سيسد بالحلقة الشرقية في الطائف.
وقد نجت سيدة من الموت المُحقق؛ جراء الحادث وتعرّضت لإصابة نقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
كانت هذه تفاصيل خبر “بالفيديو” شيول يدهس عدة سيارات بالطائف.. ونجاة سيدة من الموت بأعجوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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