إليك حقيقة 5 خرافات منتشرة عن الطيران والطائرات

الخليج ٣٦٥ نت – بالتأكيد إذا كنتم قد ركبتم طائرات من قبل فقد تلقيتم تعليمات كثيرة يكررها طاقم الطائرة مراراً، ولكن إليكم حقيقة 5 خرافات منتشرة عن الطيران والطائرات.

1- يجب فتح ستائر النوافذ وتعديل وضعية الكرسي أثناء الإقلاع والهبوط وذلك لتجهيز الطائرة للرحلة القادمة.

الحقيقة: فتح الستائر يسمح للجميع بملاحظة أية مخاطر محتملة في الجو، وتعديل الكرسي يقلل من أثر الاصطدام في حال حدوثه.

2- نشعر بالغثيان بسبب الهواء الملوث في الطائرة.

الحقيقة: يعد هواء الطائرة نظيفاً جداً، لكننا نشعر بالغثيان بسبب الميكروبات التي تنتقل إلينا عبر الأشياء التي نلمسها.

3- وجبات الطائرة سيئة الطعم لأنها منخفضة الجودة.

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الحقيقة: طعم وجبات الطائرة مقبول، لكن أذهاننا تتشتت بسبب أصوات المحرك.

4- يجب على الركاب الانحناء للأمام أثناء حالات الطوارئ لتقليل توترهم وإبقائهم هادئين.

الحقيقة: يقلل الانحناء إلى الأمام من أثر الاصطدام على جسم المسافر ويتسبب بإصابات أقل خطورة.

5- تؤثر الهواتف على الطائرة مما قد يؤدي إلى تحطمها.

الحقيقة: على الركاب إغلاق هواتفهم بسبب قوانين الطيران، لكن لا يوجد دليل يثبت صحة تأثيرها على الطائرة.