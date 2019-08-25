إليك حقيقة 5 خرافات منتشرة عن الطيران والطائرات

الخليج ٣٦٥ نت – بالتأكيد إذا كنتم قد ركبتم طائرات من قبل فقد تلقيتم تعليمات كثيرة يكررها طاقم الطائرة مراراً، ولكن إليكم حقيقة 5 خرافات منتشرة عن الطيران والطائرات.
1- يجب فتح ستائر النوافذ وتعديل وضعية الكرسي أثناء الإقلاع والهبوط وذلك لتجهيز الطائرة للرحلة القادمة.
الحقيقة: فتح الستائر يسمح للجميع بملاحظة أية مخاطر محتملة في الجو، وتعديل الكرسي يقلل من أثر الاصطدام في حال حدوثه.
2- نشعر بالغثيان بسبب الهواء الملوث في الطائرة.
الحقيقة: يعد هواء الطائرة نظيفاً جداً، لكننا نشعر بالغثيان بسبب الميكروبات التي تنتقل إلينا عبر الأشياء التي نلمسها.
3- وجبات الطائرة سيئة الطعم لأنها منخفضة الجودة.
الحقيقة: طعم وجبات الطائرة مقبول، لكن أذهاننا تتشتت بسبب أصوات المحرك.
4- يجب على الركاب الانحناء للأمام أثناء حالات الطوارئ لتقليل توترهم وإبقائهم هادئين.
الحقيقة: يقلل الانحناء إلى الأمام من أثر الاصطدام على جسم المسافر ويتسبب بإصابات أقل خطورة.
5- تؤثر الهواتف على الطائرة مما قد يؤدي إلى تحطمها.
الحقيقة: على الركاب إغلاق هواتفهم بسبب قوانين الطيران، لكن لا يوجد دليل يثبت صحة تأثيرها على الطائرة.
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