كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لامبورجيني تكشف عن 63 نسخة خاصة من "أفانتدور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة لامبورجيني عن الموديل الخاص SVJ 63 Roadster من أيقونتها الرياضية Aventador، والذي يقتصر إنتاجه على 63 نسخة فقط في إشارة إلى تاريخ تأسيس الشركة الإيطالية عام 1963.

وتعتمد السيارة Aventador SVJ 63 Roadster المكشوفة على سواعد محرك مكون من 12 أسطوانة V12، يزأر بقوة 566 كيلووات/770 حصان، والذي يدفع السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في خلال 2.9 ثانية، في حين تتجاوز السرعة القصوى حاجز الـ350 كيلومتر في الساعة.

وتتوفر للموديل الخاص الرودستر 8 ألوان للطلاء الخارجي، في حين تتألق المقصورة الداخلية بفرش ألكانترا الفاخر وحليات من ألياف الكربون وشعارات 63، كما تزين شعارات 63 غطاء حيز المحرك وجوانب السيارة، بالإضافة إلى عجلات مصنوعة من معدن خفيف بمظهر التيتانيوم.

ومن المقرر أن تطرح لامبورجيني الموديل الخاص Aventador SVJ 63 Roadster المكشوف بحلول عام 2020، غير أنها لم تكشف بعد عن أسعاره.