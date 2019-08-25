تويوتا تستعد للكشف عن تي جيه كروزر الإنتاجية

الخليج ٣٦٥ نت – بعد أن كشفت تويوتا عن طراز TJ كروزر الاختبارية في معرض طوكيو للسيارات 2017، تشير أحدث التقارير الصادرة مؤخراً إلى أن الصانعة اليابانية تهدف تحويلها إلى نسخة إنتاجية مطلع العام المقبل.

حسب موقع Best Car الياباني، صرح تورو إندو المتصل بشبكة وكالات تويوتا في اليابان أن الصانعة اليابانية تنوي تدشين TJ كروزر الإنتاجية في معرض طوكيو للسيارات بشهر أكتوبر هذا العام، قبل بدء طرحها للبيع في الأسواق بشهر ديسمبر.

تأتي تويوتا TJ كروزر على هيئة كروس أوفر مدمجة ذات تصميم يدمج بين سيارات الـSUV والميني فان، مما يوفر مستوى عالي من العملية والقوة في الوقت ذاته، ورغم أنها بنفس حجم طراز C-HR، إلا أنها تمتلك أبعاد مختلفة تماماً بسبب تصميمها الصندوقي، مما يسمح بوجود مقصورة رحبة ذات 5 أو 7 مقاعد.

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وسوف تستند الكروس أوفر الجديدة على منصة TNGA التي سوف تستخدم محرك 1.8 لتر هايبرد من طراز بريوس بجانب خيار محرك 2 لتر من راف فور ويحتمل أيضاً أن تأتي بمحرك 2.5 لتر هايبرد من طراز راف فور.

حسب تويوتا، سوف تأتي TJ كروزر بدفع أمامي أو خلفي مع اثنين من الأبواب الخلفية المنزلقة لزيادة سهولة الدخول للمقصورة التي تأتي مع مقاعد قابلة للطي بحيث توفر مساحة أمتعة طولها 3 أمتار عند طي مقعد الراكب الأمامي، دون وجود أخبار بعد عن نية تويوتا طرح هذا الطراز بالسوق العالمي.