“بالفيديو” لن تصدق صعوبة إعادة مرسيدس 280SL 1969 إلى حالتها الأصلية

الخليج ٣٦٥ نت – تعد مهمة إعادة أي سيارة إلى حالتها الأصلية أمر غاية في الصعوبة حتى لو كانت السيارة حديثة ولم يتعدى عمر طلائها بضعة أعوام، ولكن قناة Ammo NYC على اليوتيوب قررت خوض تحدي من المستوى التالي عبر إعادة مرسيدس 280SL 1969 إلى حالتها الأصلية بعد بقائها داخل مرآب مغلق لمدة 37 عاماً.

تواصل مالك السيارة مع فريق القناة لأجل مساعدته في إعادته سيارته من نوع مرسيدس لحالتها الأصلية كي يتمكن من توريثها لأحفاده، حيث أنه في حالة تنظيفها بشكل جيد فسوف تمر بعملية استعادة كاملة مثل تجديد الطلاء وربما حتى تحديث كسوة المقاعد.

نشرت قناة Ammo NYC فيديو كامل لشرح عملية تنظيف وإعادة السيارة لحالتها الأصلية، حيث كانت السيرة تحمل الكثير من الأتربة والعفن بجانب عدة حيوانات ميتة نظراً لتوقف استخدامها لعدة أعوام.