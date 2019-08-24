الصين تفرض جمارك 25% على السيارات المصنعة في أمريكا

الخليج ٣٦٥ نت – ضمن الحرب التجارية الجارية بين الصين والولايات المتحدة، أعلنت الأولى نيتها فرض ضرائب على 75 مليار دولار (281.25 مليار ريال) من البضائع المستوردة من الولايات المتحدة، مما سيؤثر على عدة سيارات تصنع هناك من علامات مختلف تتضمن بي ام دبليو وفورد ومرسيدس وتيسلا.

تستورد هذه الشركات بعض أكثر سياراتها مبيعاً في الصين من الولايات المتحدة، مثل بي ام دبليو X5 ومرسيدس GLE وGLS، حيث ستؤدي هذه التعريفات الجمركية الجديدة إلى رفع أسعار هذه السيارات بدرجة كبيرة مما سيقلل من المبيعات بالصين.

نظراً لذلك، يشعر قادة صناعة السيارات الأمريكية بالغضب من الحرب التجارية الجارية، خاصة نظراً لأن صادرات الولايات المتحدة من السيارات انخفضت قبلاً بنسبة 50% عند فرض الصين جمارك مشابهة في 2017، ولهذا تدعو فورد البلدين للنقاش وإيجاد حل قريب المدى للحفاظ على معايير التجارة العادلة.

يذكر أن تعريفات الجمارك الصينية الجديدة جاءت بعد فرض الولايات المتحدة جمارك بنسبة 10% على 300 مليار دولار (1.12 تريليون ريال) من البضائع الصينية بنهاية العام الجاري، وهو ما واجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتأكيد على قوة الاقتصاد الأمريكي ورغبته في تقليل تواجد الشركات الأمريكية هناك.