“بالصور” لهذا السبب يجب ألا تسحب السيارات على الأرض

الخليج ٣٦٥ نت – في كثير من الأحيان، قد تتعطل سياراتنا أثناء القيادة على أحد الطرقات مما يجعلنا في حاجة ماسة لسيارة أخرى أو شاحنة كي تسحب السيارة المتعطلة لأقرب ورشة إصلاح، ولكن يمكن في حالة كانت السيارة التي يتم سحبها على الأرض رباعية الدفع، أن تتحول هذه المساعدة إلى كارثة حقيقية.

تأتي السيارات ذات أنظمة الدفع الكلي أو الرباعي بتقنيات توجيه وقيادة خاصة متصلة بناقل الحركة في السيارة، ولهذا فهي مصممة دائمة كي تعمل على تحسين ثبات السيارات وجعلها قادرة على السير بشكل مستقر أكثر عبر إرسال قوة المحرك للعجلات الأربعة.

في حالة سحب أي من هذه السيارات على عجلتين فقط باستخدام السطحات كما بالصورة أعلاه، يؤدي ذلك للإضرار بنظام الدفع بشكل كبير قد يكلف آلاف الريالات لإصلاحه أو حتى استبداله لاحقاً.

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لهذا، من المهم للغاية تفادي سحب أي سيارة تعمل بنظام الدفع الكلي أو الرباعي أثناء وجود أي من عجلاتها على الأرض، بل يجب طلب شاحن مخصصة قادرة على حملها بالكامل، أو على الأقل رفع الجزء الخلفي من السيارة على منصة نقل صغيرة كما بالصورة أدناه.