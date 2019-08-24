شاشات “Head-up”: كيف تجنبك خطر الحوادث؟

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت الشركات المصنعة للسيارات العديد من التقنيات والأنظمة التي تساعد قائد السيارة على القيادة وتحافظ على سلامته، من ضمن هذه التقنيات المتطورة الاعتماد على شاشات Head-up في تقديم المعلومات والبيانات الهامة لسائق السيارة على الزجاج الأمامي، كي تمنع السائق عن الانشغال بحركة الطريق.



وأوضح هولجر إيبن الخبير الألماني أن تحويل النظر من الطريق إلى لوحة العدادات في الطبلون لقراءة البيانات قد تتسبب في حوادث السير خاصة عند القيادة على السرعات العالية، وكمثال على ذلك فإن تحويل النظر لمدة ثانية فقط إلى لوحة العدادات أثناء القيادة على سرعة 120 كم، تعني غياب الرؤية عن الطريق لمسافة 34 مترا، وهو ما يرفع خطر وقوع حادث.



لذا كان الحل في هذه المشكلة الخطيرة هو استخدام شاشات Head-up، حيث تقدم هذه الشاشات المعلومات والبيانات الهامة مثل السرعة وبيانات نظام الملاحة على الزجاج الأمامي للسيارة، في نفس مجال رؤية السائق، وهو ما يحد من تغيير اتجاه نظر السائق من الطريق، مما يزيد من مستويات الأمان للسائق.

Advertisements

ومن أجل انتشار هذه التقنية في السيارات الفئة المدمجة والمتوسطة ولا تكون حكراً على السيارات ذات الفئة العالية، فإنه تم إتاحة لوح صغير من الزجاج البلكسي قابل للطي بمقصورة القيادة يتم عرض البيانات عليه بدلاًً لشاشات Head-up، وتؤدي نفس وظيفتها.

ولقد أشار المجلس الألماني للسلامة المرورية إلى أن البيانات التي يتم عرضها على شاشة Head-up يجب ألا تشتمل على أكثر من البيانات الهامة والأساسية، مثل السرعة وتحذيرات المخاطر وإرشادات تغيير التعشيقة، حتى لا يتشتت انتباه قائد السيارة عن مراقبة الطريق.