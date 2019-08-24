كاديلاك اسكاليد 2021 تظهر في صور توقعية جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – تعمل كاديلاك حالياً على تطوير الجيل القادم من اسكاليد بتصميم جديد.. السيارة ستستمر كـ SUV كاملة الحجم بجسد على الإطار وثلاثة صفوف من المقاعد.

وقد قام مصممون محترفون برسم صورة توقعية لاسكاليد الجيل القادم بناء على المعلومات والصور التجسسية المتوفرة للسيارة، ونلاحظ أن السيارة هنا تأتي تصميم جديد للمصابيح الأمامية عوضاً عن المصابيح الرأسية في الموديل الحالي مع بعض التغييرات الأخرى في المقدمة لجعلها أكثر وسامة وجاذبية وتشابهاً مع XT6.

ونرى نفس توجه التصميم الفريد من نوعه للمصابيح الخلفية المختلفة عن الجيل الحالي، مع توجه LED أكثر عصرية.. ولكن بينما التغييرات الخارجية هادئة بعض الشيء، أهم التغييرات ستقع داخل الجسد، مثل نظام التعليق الخلفي المستقل الجديد، كما ستقدم كاديلاك محرك V8 سعة 6.2 لتر بشاحن خارق “سوبرتشارجر” بقوة 650 حصان للنسخة الأعلى أداء من اسكاليد الجيل القادم إذا صحت التقارير، وهو نفس المحرك المستخدم في كمارو ZL1.

بالنسبة للداخلية فنعلم أن اسكاليد الجديدة ستحصل على شاشة معلومات ترفيهية كبيرة ولوحة عدادات رقمية وعدد واسع من الزخرفات الخشبية والمعدنية والمزيد.