تويوتا لاندكروزر 2021 تظهر بالكامل في صور توقعية

الخليج ٣٦٥ نت – أصدرت المجلة اليابانية بيست كار صوراً توقعية لما ستبدو عليه تويوتا لاندكروزر 2021 والتي يقترب تدشينها.

يبدو لنا بأن لاندكروزر 2021 ستحافظ على تصميمها الأيقوني مع منحه لمسات عصرية ومهيبة في آن واحد، ويظهر ذلك في الشبك الأفقي الثلاثي، المصابيح ذات الثلاثة شمعات والتي تتصل في بعضها عبر شريط تهوية على شكل حرف U، مع وجود خطوط عضلية تنساب بأنحاء الهيكلة.

على الناحية الأخرى نجد أن الخلفية تتمتع بتصميم عمودي وتقليدي أكثر، حيث المصابيح الخلفية محدّثة LED، كما هنالك مشتت هواء وإشارات انعطاف جديدة، ما يعطي إجمالاً مظهراً قوي الحضور.

متوقع أن تستخدم تويوتا مواداً فاخرة في داخلية لاندكروزر 2021 حتى تزيد جاذبيتها، مع توفير تقنيات متطورة بينها شاشة معلومات ترفيهية كبيرة وعدادات رقمية وشحن لاسلكي للهاتف وأنظمة مساعدة للقيادة على الطرق المستوية والوعرة على حد سواء.

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ستستمد SUV الطرق الوعرة طاقتها عبر محركات تيربو 6 سلندر أو هايبرد، وذلك لأن معايير الانبعاثات تمنع صانعة السيارات اليابانية من الاستمرار في الاعتماد على محركات 8 سلندر، إلا أن هذا لن يؤثر على الأداء في شيء حيث سيأتي الموديل بقوة لا تقل عن 400-450 حصان.

هذا ومتوقع تدشين تويوتا لاندكروزر 2021 الجديدة كلياً في وقت ما خلال 2020، على أن تتبعها لكزس LX في 2021.