نيويورك تجبر المواطنين على تغيير لوحات السيارات بعد تساقطها بلا سبب

الخليج ٣٦٥ نت – أصدرت الحكومة المحلية لمقاطعة ولاية نيويورك قرار إجباري بتغيير لوحات أرقام السيارات المسجلة بالمدن التابعة للولاية، التي مضى على استخدامها أكثر من 10 سنوات بلوحات جديدة.

وأوضحت حكومة ولاية نيويورك أن هذا القرار سوف يتم تطبيقه بداية من الربيع القادم خلال العام الجاري، وأكدت الحكومة على أن تنفيذ القرار سوف يتم مع تجديد رخص السيارات، بمعني أن كل مالك سيارة يأتي من أجل تجديد رخصة القيادة يتم إلزامه بتغيير لوحة السيارة أيضاً باللوحات الجديدة.

ومن المنتظر خلال الفترة القادمة أن يتم عرض 5 تصميمات للوحات الجديدة على سكان مدن الولاية، وذلك كي يتم الاختيار على تصميم موحد للوحة فيما بينهم وذلك عن طريق التصويت.

وأضافت حكومة الولاية، أنه يوجد رسوم سوف تدفع مقابل اللوحات الجديدة تقدر ب 25 دولار (94 ريال)، وفي حالة رغبة مالك السيارة الاحتفاظ برقم لوحة سيارته لنفسه مع تغيير التصميم فقط، فإن ذلك سوف يكلفه دفع مبلغ إضافي قدره 20 دولارا (75 ريال) يضاف على المبلغ الأساسي للوحة الجديدة.