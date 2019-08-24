كتب: باسل الحلواني
واصلت ظاهرة الـ"أوفر برايس"، انتشارها في سوق السيارات، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد اختفائها لفترة طويلة، وسط توقعات بتزايدها، حال انتعاش المبيعات.
وتعد السيارة "كيا سبورتاج"، أحدث المنضمين لقائمة الـ"أوفر برايس"، بعد ارتفاع أسعارها بقيمة 5 آلاف جنيه وسطتراجع الكميات المعروضة منها.
ويتراوح سعر" كيا سبورتاج"، في سوق السيارات حالياً، بين 435 و550 ألف جنيه لمختلف الفئات، مقارنة بأسعارها الرسمية التى تتراوح بين 430 و545 ألف جنيه.
وتُعرف ظاهرة الـ"أوفر برايس"، بالبيع أعلى من السعر الرسمي المحدد من الوكلاء، عند تسليم السيارة بشكل فوري للعميل، نتيجة لقلة الكميات المعروضة من طراز محدد، وزيادة الطلب عليه.
وتعد كل من "تويوتا كورولا الجديدة ، وجيب رينيجيد، وأوبل أسترا"، من أكثر السيارات التي تشهد أسعارها "أوفر برايس"، بقيم تتراوح بين 6 آلاف، إلى 30 ألف جنيه.
كانت هذه تفاصيل خبر نقص المعروض يتسبب في "أوفر برايس" لهذه السيارات.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.