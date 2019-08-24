نقص المعروض يتسبب في "أوفر برايس" لهذه السيارات.. تعرف عليها

كتب: باسل الحلواني

واصلت ظاهرة الـ"أوفر برايس"، انتشارها في سوق السيارات، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد اختفائها لفترة طويلة، وسط توقعات بتزايدها، حال انتعاش المبيعات.

وتعد السيارة "كيا سبورتاج"، أحدث المنضمين لقائمة الـ"أوفر برايس"، بعد ارتفاع أسعارها بقيمة 5 آلاف جنيه وسط

تراجع الكميات المعروضة منها.

ويتراوح سعر" كيا سبورتاج"، في سوق السيارات حالياً، بين 435 و550 ألف جنيه لمختلف الفئات، مقارنة بأسعارها الرسمية التى تتراوح بين 430 و545 ألف جنيه.

وتُعرف ظاهرة الـ"أوفر برايس"، بالبيع أعلى من السعر الرسمي المحدد من الوكلاء، عند تسليم السيارة بشكل فوري للعميل، نتيجة لقلة الكميات المعروضة من طراز محدد، وزيادة الطلب عليه.

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وتعد كل من "تويوتا كورولا الجديدة ، وجيب رينيجيد، وأوبل أسترا"، من أكثر السيارات التي تشهد أسعارها "أوفر برايس"، بقيم تتراوح بين 6 آلاف، إلى 30 ألف جنيه.