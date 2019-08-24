رقم المخالفات المرورية المجاني 2019

تسعى الحكومة في المملكة العربية السعودية ، إلى توفير وتسهيل جميع الخدمات المتعلقة بالمخالفات المرورية، حيث أنها قامت بالإعلان عن رقم المخالفات المرورية المجاني 2019 بالإضافة إلى رابط إلكتروني يساعد جميع المواطنين على الاستعلام عن القيمة المالية لكل غرامة يقوموا بها .

كما أن هذا الرابط يمكنهم من سداد هذه القيمة من خلال إدخال أرقام اللوحة المعدنية، وإليكم بعض الخطوات التي تساعد في تسجيل الدخول إلى هذا الرابط الإلكتروني :-

قم بزيارة الصفحة الرسمية للمخالفات المرورية المتوفرة داخل الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية السعودية. قم بملأ الخانات الخاصة ببعض البيانات المتعلقة برقم هويتك ثم قم بوضع الكود المرئي للصورة ثم الضغط على عرض. سوف يعرض لك الموقع صورة تضمن عدد من المخالفات المرورية الخاصة بك بالإضافة إلى القيمة المالية لكل غرامة تظهر لك مقدرة بالريال السعودي.

رقم المخالفات المرورية المجاني

قامت أيضًا الحكومة السعودية بتوفير الرقم المجاني، لجميع المواطنين حتى يتم تسهيل معرفة عدد المخالفات المرورية الخاصة بهم، بالإضافة إلى معرفة قيمة هذه المخالفات والغرامات المفروضة عليهم، كل هذا من خلال الاتصال على الرقم 989 وإتباع الخطوات اللازمة :

وهي الضغط أولًا على رقم 1 مرتين متتاليتين، حتى تصل إلى معرفة المخالفة المرورية، كما أنه يمكنك أن تقوم بوضع رقم السجل المدني الخاص بك ثم الضغط على رمز الشباك.

كما يمكنك الاستعلام عن عدد مخالفاتك المرورية من خلال الرقم 1292888 ، وفي غضون أيام قليلة يتم إرسال رسالة إليك تتضمن كل ما يتعلق بالمخالفة من قيمة وعدد .

أسعار المخالفات المرورية 2019

تختلف القيمة المالية للمخالفات المرورية ومصاريف الغرامات وفقًا لبنود محددة تتناسب مع كل مخالفة يقوم بها المواطن، بالإضافة إلى فرض الحد الأدنى والأقصى لجميع الغرامات المالية على المخالفات، في هذا المقال سنعرض لكم أعزائنا القراء آخر تحديثات للغرامة المفروضة على كل مخالفة حتى تم تقسيمها إلى مجموعة من الفئات وهي كالآتي :-

الفئة الأولى :-

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تتراوح القيمة المالية لغرامات هذه الفئة بين الخمسمائة ريال سعودي كحد أدنى والتسعمائة ريال سعودي كحد أقصى وفقًا لنوعية المخالفة الصادرة.

الفئة الثانية :-

تتراوح القيمة المالية لغرامات هذه الفئة بين الثلاثمائة ريال سعودي كحد أدنى والخمسمائة ريال سعودي كحد أقصى وفقًا لنوعية المخالفة الصادرة.

الفئة الثالثة :-

تتراوح القيمة المالية لغرامات هذه الفئة بين المائة وخمسون ريال سعودي كحد أدنى والثلاثمائة ريال سعودي كحد أقصى وفقًا لنوعية المخالفة الصادرة.

الفئة الرابعة :-

تتراوح القيمة المالية لغرامات هذه الفئة بين المائة ريال سعودي كحد أدنى والمائة وخمسون ريال سعودي كحد أقصى وفقًا لنوعية المخالفة الصادرة.

الفئة الخامسة :-

تتراوح القيمة المالية لغرامات هذه الفئة بين الألف ريال سعودي كحد أدنى والألفين ريال سعودي كحد أقصى وفقًا لنوعية المخالفة الصادرة.

الفئة السادسة :-

تتراوح القيمة المالية لغرامات هذه الفئة بين الثلاثة آلاف ريال سعودي كحد أدنى و الستة آلاف ريال سعودي كحد أقصى وفقًا لنوعية المخالفة الصادرة.

الفئة السابعة :-

تعتبر هذه الفئة أعلى الفئات والتي تتراوح فيها القيمة المالية للغرامات بين الخمسة آلاف ريال سعودي كحد أدنى و العشرة آلاف ريال سعودي كحد أقصى حسب نوع المخالفة الصادرة.

أنواع المخالفات المرورية