كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر أسعار سيارة كارما ريفيرو GT الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت كارما منذ أشهر عن ريفيرو GT الجديدة ذات التقنيات والمحركات الجديدة.

تأتي كارما ريفيرو GT بتصميم مشترك بين بينينفارينا وكارما وتعتبر من السيارات فائقة الفخامة، ومن ناحية تقنية فهي سيارة كهربائية هجينة تحمل محركين كهربائيين واحد لكل محور ينتجان 536 حصان ويمكنانها من التسارع من 0-100 كم/س في 4.5 ثانية، وزُودت السيارة بمحرك وقود 1.5 لتر يعمل على شحن حزمة البطاريات سعة 28 كيلوواط-ساعة، وتستطيع البطارية المشحونة تماماً تزويد السيارة بالطاقة لمسافة 129 كيلومتر، ويصل مدى السيارة لـ579 كيلومتر ببطارية مشحونة وخزان وقود مملوء.

زودت الشركة سيارتها بعض التقنيات المميزة مثل نظام عزل الضوضاء النشط الذي يتصل بالنظام الصوتي المكون من 8 سماعات عالية الأداء، وتأتي السيارة بأنظمة مساعدة السائق وأنظمة السلامة النشطة، وتأتي الداخلية بتطعيمات من الخشب الفاخر والجلد الطبيعي.

لسبب ما قامت كارما بوضع سعر يبدأ من 135,000 دولار، أي أكثر بـ35,000 دولار من سعر منافستها الأبرز تيسلا موديل S Performance التي تتفوق إلى حد ما على ريفيرو GT بالأداء، والشعبية.