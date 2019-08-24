فولكسفاجن تستدعي آلاف السيارات.. والسبب "مشكلة خطيرة"

قالت فولكسفاجن إيه.جي، الجمعة، إنها ستستدعي 679 ألف سيارة بالولايات المتحدة، بيعت منذ عام 2011، بسبب مشكلة في

الكهرباء قد تؤدي إلى انزلاق السيارة وهي متوقفة.

وقال متحدث باسم الشركة أنه

لم ترد أي تقارير عن إصابات نتيجة العيب.

ويغطي الاستدعاء طرازات جيتا وبيتل وبيتل كونفرتبل وجولف وجولف سبورت فاجن وجي.تي.آي في الفترة من 2011 وحتى 2019.