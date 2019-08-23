مرسيدس سي كلاس 2021 تكشف عن داخليتها أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – مرسيدس غير مستعدة لأن تتراجع C-Class موديل 2021 عن مستوى المنافسين فيما يتعلق بالتقنيات المتطورة، لهذا سنرى تشابها كبيرا في التصميم الداخلي والأنظمة مع S-Class الرائدة.
والآن لدينا أول نظرة كاشفة على داخلية C-Class موديل 2021، ونبدأ بالشاشتين المشابهتين لشاشات S-Class الجديدة كلياً من ناحية موضعهم، وإن كانت بحجم أصغر.. كما نرى نفس المقود أيضاً وتصميم عام مشترك للوحة القيادة بين الموديلين.
ماذا عن الخارجية؟
بينما السيارة مموهة بكثافة، نلحظ مع ذلك المقدمة المنخفضة وبعض لمحات التصميم الخارجية المشتركة مع S-Class.. ونتوقع أنه وقت الكشف عن C-Class موديل 2021، ستحظى بأرقى تصميم في فئتها كما هو المعتاد.
بالنسبة لمولدات الطاقة فسنرى محركات بترول وديزل مع نسخة هجينة بالقابس لتنافس بي ام دبليو 330e، ونسخة AMG C63 الأعلى أداء بنظام دفع رباعي وقوة 542 حصان.. ومن المتوقع الكشف عن C-Class الجديدة كلياً العام القادم كموديل 2021.
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