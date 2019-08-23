ريتشارد هاموند يحتفل بعيد ميلاده الخمسين مع فورد رينجر رابتور

الخليج ٣٦٥ نت – مع احتفال ريتشارد هاموند، المضيف الشهير السابق لتوب جير والحالي لبرنامج ذا جراند تور، بعيد ميلاده الخمسين قريباً، قرر شراء سيارة بيك اب لملء فراغ شعر به مؤخراً في حياته، تحديداً فورد رينجر رابتور.

لنذكر مع ذلك أن فيديو هاموند المرفق هو برعاية فورد نفسها، لذا بإمكانكم اعتباره إعلان مثير لرينجر رابتور، حيث قام هاموند بنفسه بالقيادة الوعرة ببراعة لإبراز مهارته في التعامل مع هذه السيارات والتضاريس القاسية.

وتتمتع رابتور بالكثير من المزايا مثل إطار مدعم بالفولاذ الصافي عالي القوة مع أذرع تحكم جديدة من الألومنيوم وممتصات صدمات متطورة لزيادة ارتفاع البيك اب بـ 51 مليمتر، ما يعني خلق فرجة واسعة عن الأرض بـ 283 مليمتر، وقدرة على خوض المياه إلى 850 مليمتر، كما أنها قادرة على القفز فوق الكثبان الرملية مثل F-150.

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وتعتمد رابتور على محرك ديزل تيربو مزدوج سعة 2.0 لتر بقوة 210 حصان وعزم دوران 500 نيوتن.متر، وقد يرى البعض هذا الرقم متواضعاً ولكن يبدو أنه مناسب لأغراض هذه البيك اب.