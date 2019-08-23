“التجارة” تعلن استدعاء 25 ألف فورد اكسبلورر لخلل يتسبب في الحوادث

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عبر صفحتها الرسمية على “تويتر” عن استدعاء نحو 25 ألف سيارة من طرازات “فورد اكسبلورر” موديلات 2011 إلى 2017، بسبب وجود خلل قد يسبب وقوع حوادث.

وأوضحت الوزارة أن هذا الخلل يوجد في نظام التعليق الخلفي في هذه السيارات، وأنه قد يتسبب في صعوبة توجيه السيارة مما يزيد من احتمالات خطر وقوع حوادث.

وأشارت التجارة إلى أن الإجراءات المتبعة تشمل التحقق من شمول رقم التسلسلي للسيارة في موقع الاستدعاءات السعودي Recalls.sa، مع التواصل مع شركة توكيلات الجزيرة وكيل فورد في السعودية لإجراء الإصلاحات اللازمة بصورة مجانية.