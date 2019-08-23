ترتيب علامات السيارات الأكثر إرضاءًا للعملاء

الخليج ٣٦٥ نت – عقدت منظمة مؤشر رضا العملاء الأمريكية ACSI دراسة جديدة مؤخراً كشفت خلالها عن انخفاض معدل رضا العملاء بسياراتهم، حيث انخفض معدل رضا العملاء بنسبة 3.7% عن العام الماضي ليصبح في المتوسط 79% بعد هبوط رضا عملاء 21 من بين 27 علامة سيارات مختلفة بالدراسة مع تصريح العملاء بأن الجودة والقيمة قد انخفضت.

وعلى الرغم من ذلك، تمكن لكزس من حصد المركز الأول بالدراسة كعلامة السيارات الأكثر إرضاءاً لعملائها بنسبة 84%، في حين أتت مرسيدس بالمركز الثاني بنسبة 83%، أما المركز الثالث فقد ضم 7 علامات مختلفة هي اودي وبي ام دبليو وهوندا وانفينيتي ولينكون وسوبارو وفولفو بمعدل رضا متوسط 82% من عملائهم جميعاً.

على الجانب الآخر، كانت شركة فيات كرايسلر هي الأقل إرضاءاً لعملائها، حيث بلغت نسبة رضا عملاء دودج 74%، بينما أتت كرايسلر في المركز الأخير تماماً بنسبة رضا عملاء قدرها 71%.

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هذا ورغم انخفاض معدل رضت أغلب العلامات، كانت هناك عدة استثناءات تضمن ارتفاع معدل رضا عملاء انفينتي من 78% إلى 82%، كما ارتفع معدل رضا عملاء مرسيدس وشيفروليه بنسبة 1%، بينما تعرض نيسان وفولكس واجن لأكثر معدل هبوط في رضا العملاء بنسبة 6% بجانب جيب التي انخفض معدل الرضا عن سياراتها بنسبة 5%.