رابطة تجار السيارات تكشف الأسباب الحقيقية وراء تأجيل معرض "أوتوماك فورميلا"

أثار قرار تأجيل الدورة السادسة والعشرين من معرض القاهرة الدولي للسيارات "أوتوماك فورميلا"، التي كان من المقرر انطلاقها خلال الفترة من 18 حتى 22 سبتمبر القادم، إلى الفترة من 17 حتى 21 ديسمبر المقبل، العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية التي دفعت الشركة المنظمة للمعرض لاتخاذ هذا القرار.

يقول المستشار أسامة أبو المجد، رئيس

رابطة تجار السيارات، إن قرار التأجيل له أسبابه المنطقية، لعل أهمها حرص المنظمين على مشاركة أكبر عدد من الشركات بالمعرض من خلال سياراتهم الجديدة والتي ستصل إلى السوق المصرية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين.

وأكد "أبوالمجد"، لـ"سيارات الوفد"، أن النسخة القادمة من المعرض سوف

Test drive

تشهد لأول مرة وجود ساحات لاختبارات القيادة الخاصة بالسيارات""، بهدف إتاحة الفرصة لجمهور المعرض لاختبار السيارات المختلفة.

أضاف رئيس رابطة تجار السيارات، أن التأجيل لديسمبر المقبل أيضا يتيح فرصة للوصول لحالة استقرار داخل قطاع السيارات بعد أن مر السوق بفترة اضطراب خلال الربع الأول من العام.

Advertisements

وكانت "سيارات الوفد"، قد أنفردت الثلاثاء الماضي، بنشر خبر تأجيل الدورة السادسة والعشرين من معرض القاهرة الدولي للسيارات "أوتوماك فورميلا".

أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات