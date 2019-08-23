“بالفيديو والصور” يوتيوبر يهدي صديقه لامبورجيني هوراكان سعرها مليون ريال

الخليج ٣٦٥ نت – يعد ديفيد دوبريك واحد من أشهر مصوري مدونات الفيديو عبر يوتيوب مع أكثر من 13 مليون متابع حول العالم، ولكن شهرته زادت مؤخراً بدرجة كبيرة بعد أن قام بإهداء صديقه هيث هوسار لامبورجيني هوراكان جديدة.

اكتسب ديفيد سمعة واسعة بأنه يهدي أصدقائه المقربين سيارات كهدية، حيث أهدى عدد من أصدقائه سابقاً سيارات تيسلا كهربائية جديدة، ولكنه قرر الانتقال للمستوى التالي عبر إهداء أحد أصدقائه سيارة لامبورجيني هوراكان ايفو سبايدر، والتي يبدأ سعرها عند 284,400$ (1.06 مليون ريال).

يمتلك بودريك بالفعل سيارة فيراري فاخرة للغاية، لذا قرر إهداء صديقه هيث هذه السيارة نظراً لأنه من المهاويس بسيارات لامبورجيني رغم أنه لا يستطيع تكبد ثمنها.

بمتلك هيث على قناته 2 مليون متابع فقط، وهو ما لا يجعله بقدر من الثراء الكافي لشراء سيارة بهذه الدرجة من الثمن المرتفع، وهو ما أدى لشعوره بصدمة بالغة جعلته يشعر بالإنكار ثم الصراخ قبل أن يبدأ بالبكاء واحتضان صديقه بعد أن ظل لا يصدق أنه أهداه هذه السيارة حقاً دون المطالبة بأي مبلغ من المال.