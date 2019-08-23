“التجارة”: نصائح هامة للراغبين في شراء إطارات جديدة للسيارات

الخليج ٣٦٥ نت – مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة في هذه الفترة من العام تتأثر العديد من أجزاء السيارة الحيوية بالسلب، وتعتبر الإطارات من أبرز أجزاء السيارة تأثراً بارتفاع الحرارة الشديدة بسبب احتكاكها المستمر بالأرض.



لذا قدمت وزارة التجارة والاستثمار عدد من النصائح الهامة لقائدي السيارات حول الإطارات، مع بيان كيفية اكتشاف تعرضها للتلف، وشرح للأرقام الظاهرة على الإطارات وسنة الإنتاج والعمر الافتراضي للإطارات.

ونعرض فيما يلي الحالات التي يجب تغيير الإطار فورا بها:

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1- وجود تشققات أو قطع في جدار الإطار

2- تجاوز الإطار العمر الافتراضي وهو عامين من تاريخ التصنيع

3- انتفاخات في مداس أو جدار الإطار

وطالبت الوزارة من قائدي السيارات التأكد من العمر الافتراضي للإطار قبل الشراء، وبينت أن تاريخ إنتاج الإطارات هما أول رقمين من اليمين في الإطار حيث يدلان على رقم سنة الإنتاج، أما الرقمين الأخيرين فإنهما يدلان على رقم أسبوع الإنتاج، مع توفر بيانات أخرى تدل على مؤشر الحرارة، عرض الإطار، نسبة الارتفاع إلى العرض، مقاس الإطار ورمز السرعة.