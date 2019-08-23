جمس يوكون 2021 تظهر في صور تجسسية جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – تعمل جنرال موتورز حالياً على إعادة تصميم سيارات الـSUV الكاملة التابعة لها باستخدام منصة T1 التي دشنت العام الماضي مع طرازات بيك اب شيفروليه سلفرادو وجمس سييرا، وقد تمكن المصورون التجسسيين مؤخراً من الحصول على لقطات جديدة لجمس يوكون المعاد تصميمها.

تظهر النسخة الاختبارية من جمس يوكون بأنها تحديداً من فئة دينالي XL الأعلى، ولكن اختبارات جمس تضمنت كذلك نسخ XL والقياسية من يوكون، حيث من المتوقع أن يتم الكشف عن الـSUV الجديدة بالعام المقبل كموديل 2021.

تأتي منصة T1 لتستبدل الكثير من الألواح الحديدية بأخرى المنيوم مع نظام تعليق خلفي مستقل مما يحسن من راحة الركوب.

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تحمل جمس يوكون بالصور طبقات مكثفة من التمويهات، ولكن يمكن ملاحظة الشبك الأمامي الكبير البارز مع وجود عجلات ضخمة وعتبات جانبية سميكة مع 4 أنابيب عادم خلفية، ما يعني أننا قد نرى نسخة عالية الأداء من جمس يوكون.

تعد أقوى محركات جمس يوكون الحالية هو V8 سعة 6.2 لتر ذو قوة 420 حصان وعزم 624 نيوتن.متر متصل بناقل 10 سرعات أوتوماتيكي بدفع خلفي أو رباعي.

هذا وسوف يتم إنتاج جمس الجديدة بولاية تكساس الأمريكية، في نفس مصنع جنرال موتورز المخصص لصناعة مختلف طرازات الـSUV الكاملة.