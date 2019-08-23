الوفاق لتأجير السيارات راعيًا رئيسيًا لنادي الرائد

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة الوفاق لتأجير السيارات من خلال مؤتمرًا عقدته في اليوم الثاني والعشرون من أغسطس عن توقيع رعاية رئيسية لنادي الرائد لمدة ثلاثة مواسم متتالية.

وعبّر ممثل الوفاق عن مدى تفاؤله في هذه الرعاية موضحًا بأن هذه الرعاية سيكون لها انعكاساتها الإيجابية الواضحة للطرفين وجماهير النادي أيضًا من الكثير من الفعاليات والهدايا الحصرية المقدمة لهم والفعاليات الموعودة والتي تستهدف شريحة كبيرة من المجتمع أيضًا، حيث أن هذه الخطوة تعتبر ترجمة لأهم أهداف الوفاق التي اتخذتها في دعم المجال الرياضي السعودي في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية لكونها أيضًا خطوة تأكيدية على مدى انتشار فروع الوفاق وحرصها على حضورها في جميع مناطق المملكة، كما أن من دوافع هذه الرعاية هي أهمية الخدمة الإجتماعية ودور الوفاق الدائم في دعم التوعوية في المجتمع من خلال حملاتها التي سيتم دعمها أيضًا من خلال النادي المذكور.

وعبّر رئيس النادي عن مدى حماسه لهذه الرعاية حيث أن شركة بعراقة شركة الوفاق لتأجير السيارات قد أثبتت مدى قوّة بصمتها في الرعايات الرياضية حيث أنها لم تكن هذه الرعاية هي الأولى من نوعها وسيكون لها تأثيرًا إيجابيًا قويًا على النادي بأكمله.

يٌذكر أن شعار الوفاق سيكون على صدر الفريق الأول وسيكون حضور الوفاق طوال الفترة المذكورة خلال جميع البطولات التي سيؤديها النادي في أرض ملعبه، كما أنها ستكون حاضرة منذ بداية دوري بطولة الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.

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تحميل تطبيق الوفاق لتأجير السيارات:

قوقل بلاي – آبل ستور