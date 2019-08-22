"مرسيدس" تكشف عن طرازات هجينة جديدة

كتب: باسل الحلواني

تعتزم عملاق صناعة السيارات الألمانية مرسيدس، تقديم نماذج هجينة من طرازات الفئتين A وB المدمجتين، وذلك خلال فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للسيارات في الفترة من 12 إلى 22 سبتمبر القادم.

وقالت "مرسيدس"، إن كل الموديلات الهجين تحمل المسمى 250e، وتعتمد على نظام دفع يتألف من محرك بنزين سعة 1.3 لتر وبقوة 118 كيلووات/160 حصان ومحرك كهربائي بقوة 75

كيلووات، مع بطارية سعة 6ر15 كيلووات ساعة.

وتبلغ القوة الإجمالية لنظام الدفع الهجين 160 كيلووات/218 حصان ليدفع السيارات المدمجة بسرعة قصوى تصل إلى 240 كلم/س، مع إمكانية القيادة بالطاقة الكهربائية الخالصة لمسافة 75 كلم تقريبا وبسرعة قصوى 140 كلم/س.