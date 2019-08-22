"رينو" تتصدر قائمة وارادات السيارات أوروبية المنشأ

كتب: باسل الحلواني

تصدرت علامة رينو الفرنسية، قائمة العلامات الأوروبية الأعلى استيراداً، خلال النصف الأول من العام الجاري بعد أن أظهر التقرير الصادر عن منفذ الإسكندرية الجمركى عن إفراجها عن 4858 سيارة.

وكانت واردات السيارات أوروبية المنشأ، قد قفزت خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة تصل إلى 37%، بعدما تمكن الوكلاء والمستوردين من الإفراج عن 23 ألفًا، و37 سيارة، مقابل

16 ألفًا، و812 سيارة تم استيرادها خلال نفس الفترة من عام 2019.

وأرجع الخبراء والمتخصصين هذه الطفرة في واردات السيارات الأوروبية إلى تطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية الشراكة الأوروبية "يناير" الماضي"، والتي بموجبها يتم إعفاء السيارات أوروبية المنشأ من الجمارك