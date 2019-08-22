“بالفيديو” لحظة اشتعال النيران بسيارة تسلا 3 في موسكو

الخليج ٣٦٥ نت – تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يُظهر لحظة انفجار سيارة كهربائية من طراز تسلا 3، بعد اصطدامها بشاحنة متوقفة على طريق سريع في موسكو.

وحدثت هذه الواقعة بسبب عدم انتباه السائق الآلي لوجود شاحنة أمامه، مما تسبب في حدوث الاصطدام الذي أسفر عن إصابة الركاب وهم ” أب وطفله”، ولكنهما نجحا في الخروج من السيارة بعد وقوع الاصطدام وقبل اشتعال النيران في سيارتهما، وتعرّض الأب لكسر في ساقه وأصيب الطفل بكدمات وخدوش.

يُذكر أن السيارة كانت على سرعة 100 كم/ساعة، وتحولت في خلال لحظات إلى هيكل معدني بعدما التهتمها النيران الناشبة عن الانفجار.