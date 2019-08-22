“بالفيديو” شاهد كيف عاقبت شرطة أبو ظبي شاباً قام بالتفحيط

الخليج ٣٦٥ نت – قامت شرطة أبوظبي بمعاقبة شاب قام بالتفحيط بسيارته بطريقة متهورة، والاستعراض في الشارع العام فوق الأعشاب بصورة خطرة.
حيث قامت الشرطة بإلزامه بتنظيف الشارع وإصلاح وزراعة ما أتلفه على الطرقات بدلاً من عقوبة الحبس في بعض أحكام الجنح؛ لتعويض ما تسبب فيه من أضرار مادية ونفسية وترويع للمارة وتهديد سلامتهم.
وأخيراً فقد أكدت الشرطة أنها قامت بتحويل هذا الشاب المتهور إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتطبيق العقوبات البديلة.
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