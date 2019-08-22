روسيا تسعى إلى حظر سير السيارات القديمة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت تقارير صحفية روسية عن دراسة وزارة النقل الروسية اقتراح مقدم من لجنة السياسة الاقتصادية في مجلس الدوما (البرلمان الروسي)، يطالب بحظر استخدام سيارات النقل القديمة التي تجاوز عمرها الحد المسموح به داخل المدن الروسية.

ووفقاً لتقارير صادرة من صحيفة كوميرسانت” الروسية، فإن الشركات الكبرى المصنعة للسيارات في روسيا مثل “غاز” و “كاماز” و”سولرز” أيدت هذا الاقتراح حظر، حيث يروا أن تنفيذ حظر استخدام السيارات القديمة سيكون في مصلحة الدولة.

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وفي نفس السياق، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية أنها تلقت بالفعل اقتراحا بهذا الشأن من مجلس الدوما الروسي، وأنه جاري دراسته.

وعلى صعيد آخر، قامت البوابة الإلكترونية الروسية “أوتو مايل رو” باستطلاع للرأي حول السيارات التي يفضل السائقين الروس قيادتها على الطرق اتضح منه، أن ثلث السائقين الروس يفضلون السيارات اليابانية.

أما 11% من السائقين الأخرين يفضلون السيارات الألمانية والكورية، في حين فضل 2% فقط من السائقين السيارات الروسية الصنع، أما السيارات البريطانية فقد فضلها 0.9% من السائقين.