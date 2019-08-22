نظام ساهر واحد من بين الأنظمة التي تمكنت وزارة الداخلية السعودية من تطبيقها عملا على توفير كافة معايير الأمن والسلامة لكل من المواطنين والمقيمين على حد سواء حيث يعد نظام ساهر من الأنظمة الإلكترونية التي تعمل على رصد كافة السيارات التي ترتكب المخالفات والخرج على كافة القواعد الموضوعة من قبل قانون المرور السعودي، وعندما يتم تسجيل مخالفة على الشخص من الأفضل أن يتوجه على الفور إلى الموقع الإلكتروني والتعرف على قيمة المخالفة، ومن حق الشخص أن يسجل اعتراضه على تلك المخالفة عن طريق الإنترنت أيضا.

خطوات التعرف على المخالفات من نظام ساهر

يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة طريقة معرفة تفاصيل مخالفات ساهر ، حيث يمكنهم التعرف على الأمر من خلال إرسال رسالة على الهاتف المحمول من قبل إدارة المرور بتفاصيل المخالفة، حيث تتضمن تلك الرسالة كافة التفاصيل التي تخص تلك المخالفة والتي من بينها موعد رصد تلك المخالفة من قبل نظام ساهر والقيمة المالية لها وكافة المعلومات التي يود الشخص التعرف عليها قبل أن يقوم بدفع قيمة المخالفة بشكل عام.

معلومات عن نظام ساهر للمخالفات

قد لا يعلم الكثير من المواطنين ما هي طريقة معرفة تفاصيل مخالفات ساهر ولا يعلم الكثير أيضا ما هو نظام ساهر للمخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية ومن الممكن التعرف عليه بشكل أوضح من خلال النقاط التالية:

تسعى الحكومة السعودية بشكل دائم إلى توفير المجهود والوقت على المواطنين والتي من بينها نظام ساهر لرصد المخالفات بالإضافة إلى قدرة المواطنين في التعرف على كل ما يخص تلك المخالفات أيضا.

ويذكر أن عام 2010 هو العام الأول الذي عمل به نظام ساهر وقد بدأ في الرياض ومن ثم انتشر في باقي مدن المملكة العربية السعودية على مدار السنوات الماضية.

وتجدر الإشارة إلى أن ذلك النظام من شأنة رصد كافة المخالفات التي يقوم بها أصحاب السيارات بشكل آلى تماما على مستوى المملكة العربية السعودية.

وهذا النظام يسمح لأصحاب المخالفات بالإطلاع على قيمة المخالفات على الفور ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة بها كما يضمن للشخص إمكانية تسديد قيمة المخالفات إلكترونيا بدون الحاجة إلى مراجعة مكاتب المرور في المملكة.

كما يتمكن أصحاب المخالفات من الاعتراض على قيمة المخالفات بشكل إلكتروني على أن يتم إبلاغ صاحب الاعتراض بالنتيجة.

ويقدم نظام ساهر الكثير من العون إلى رجال الأمن والشرطة.

وبذلك النظام الإلكتروني ضمنت الحكومة السعودية النزاهة والشفافية في التعامل مع المواطنين عملا على ضمان حقوق الجميع.

التعرف على رقم المخالفة عبر الهاتف المحمول

في حالة عدم قدرة الشخص في التعرف على رقم المخالفة التي قد سبق وأن تم رصدها على السيارة في تلك الحالة عليه على الفور أن يستعلم عن المخالفة من خلال الاتصال على 989 ومن ثم أختيار اللغة العربية وذلك من خلال الضغط على رقم 1 على أن يتبع كافة الخطوات التي تصدر من الهاتف بشكل مرتب وبعد الضغط على رقم 1 من أجل التعرف على قيمة المخالفة سوف يتم إرسال رسالة قصيرة إليك على الفور على الهاتف بكافة التفاصيل.

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طريقة معرفة تفاصيل مخالفات ساهر إلكترونيا

يتمكن المواطنين والمقيمين من معرفة تفاصيل مخالفات ساهر وفقا للخطوات التالية:

بداية يتم الدخول على الموقع الإلكتروني الذي يتبع وزارة الداخلية السعودية من أجل التعرف على المخالفات المرورية من خلال الرابط الخاص بهم.

بعدها يتم الضغط على الاستعلامات المرورية وسوف تجد ذلك الاختيار متوفر في الشريط الذي يخص أقسام الموقع وسوف تظهر لك قائمة جديدة سوف تجد من خلالها خيارات المرور ويتم الضغط عليها.

سوف تظهر للشخص قائمة جديدة والتي تتعلق بالمرور حيث ستجد في تلك القائمة الاستفسار عن التفاصيل الخاصة بالمخالفات المرورية.

بعد الضغط على الأختيار الماضي سوف يتم الانتقال بك إلى صفحة جديدة تتضمن الكثير من الخانات.

عليك تعبئة تلك الخانات حتى تتمكن من إتمام كافة الإجراءات الخاصة بك وحتى تتمكن من معرفة كافة التفاصيل التي تخص المخالفة وتلك الخانة تكون عبارة عن ثلاثة خانات والتي تتعلق بكل من رقم الهوية، او رقم الهوية والإقامة بالنسبة لغير المواطنين السعوديين والخانة الثانية تطلب من الشخص إدخال رقم المخالفة التي حصلت عليها حيث يتم إرسالها إلى الشخص عبر الهاتف المحمول والخانة الثالثة تتطلب من الشخص إدخال الرمز المرئي وهو عبارة عن مجموعة من الأحرف أو الأرقام التي توجد في الصفحة في مربع صغير في الأعلى.

بعد أن يقوم المستخدم بتعبئة كافة الخانات المطلوبة بالشكل الصحيح يتم الضغط على الاختيار الذي يوجد في أسفل الخانات وهي كلمة عرض.

بعد الضغط على عرض سوف يتم عرض كافة التفاصيل التي تخص المخالفات المرورية التي تم تسجيلها على السيارة في نافذة جديدة.

حيث تظهر كافة التفاصيل التي تخص المخالفات من المكان الذي تم تسجيل المخالفة به على أن يتم إرفاق خريطة توضح المكان بالضبط وتاريخ صدور تلك المخالفة بجانب المخالفة المادية التي يتم دفعها من قبل المستخدم.

شروط الاعتراض على المخالفات

بعد معرفة طريقة معرفة تفاصيل مخالفات ساهر يضمن لكم النظام أيضا الاعتراض على قيمة المخالفات ولكن الأمر يحتاج إلى عدة شروط حتى يتقبل منكم النظام ذلك الاعتراض والتي من بينها ما يلي:

في حالة إن أقدمت على الاعتراض على مخالفة ما لابد وأن تكون مسجل في موقع وزارة الداخلية السعودية كل ماعليك هو الدخول على الموقع واتباع الخطوات التي تخص تسجيل الدخول عليه.

لابد وأن يتم الاعتراض على قيمة المخالفة خلال شهر واحد فقط من تاريخ إصدار المخالفة حيث لا يتم قبول الطلبات بعد ذلك الوقت.

يتم الاعتراض التي يتم تسجيلها على قائدي السيارات إلكترونيا والتي تم تسجيلها من قبل نظام ساهر.

لا يتم الاعتراض على المخالفات التي تم تسديد ثمنها مسبقا وفقا للقوانين الموضوعة من قبل وزارة الداخلية.

كما أن المخالفات التي لم يتم تسجيلها من قبل نظام ساهر من الأفضل الذهاب إلى مكاتب المرور من أجل الاعتراض عليها.

يتم الاعتراض مرة واحدة على كل مخالفة ولا يتم تكرار الاعتراض أكثر من مرة حتى لا يقابل بالرفض.

من الممكن تسديد قيمة المخالفات ولكن بعد أن يتم الاعتراض عليها وذلك حتى لا تتعرض إلى دفع غرامة في حالة التأخير.

الاعتراض على قيمة المخالفات المرورية

يمكنك الاعتراض على قيمة المخالفات المرورية إلكترونيا بناء وفقا للخطوات التالية: